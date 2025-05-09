Свадьба состоялась 3 мая в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Как сообщает Чемпион, фотографиями с торжества в своих соцсетях поделились друзья молодоженов.

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38-летняя Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете и чемпионкой мира 2013 года в спринте. Также на ее счету несколько медалей мировых первенств.

Первым мужем биатлонистки был экс-депутат Украины Алексей Кайда, с которым она развелась в 2016 году. Во второй раз Пидгрушная вышла замуж за сервисмена сборной Украины Ивана Билосюка и до 2024 года носила его фамилию.

С марта 2023 года Елена Пидгрушная не выступает, но о завершении карьеры она не сообщала.

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