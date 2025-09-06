Шведский баскетболист Йонас Жеребко считает, что его не вызвали в национальную команду из-за перехода в ЦСКА после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте 2022 года Жеребко подписал контракт с московским ЦСКА, после чего Шведская ассоциация баскетбола исключила его из рядов сборной. В начале этого года организация отменила дисквалификацию игрока, сообщает Swedenherald.com. Сам Жеребко назвал свой переход в Россию ошибкой.

38-летний Жеребко выразил свое возмущение, тем, что его не вызвали даже на тренировочный сбор команды перед чемпионатом Европы.

"Было бы хорошо, если бы просто сказали нет, мол, ты много времени не играл. Но пусть бы дали шанс на сборах. Они будто подрезали мне крылья. Я считаю, что это неуважение", – цитирует игрока Expressen.se.

Зато главный тренер сборной Швеции Микко Рийпинен заявил, что решение по Жеребку приняли только из-за спортивных показателей.

"Мы провели открытый диалог с несколькими игроками, в частности с Йонасом, относительно их статуса и возможностей. Тот факт, что Йонаса не вызвали в отборочный лагерь, был результатом коллективной оценки, а не проявлением неуважения", – сказал Рийпинен.

Йонас Жеребко с 2009 по 2019 год выступал за клубы НБА, в общем проведя 635 матчей в сильнейшей лиге мира. Последним клубом шведа был пуэро-риканский Сантерос де Агуада, который он покинул еще в 2024 году.

