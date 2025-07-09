Легенда сборной разнес женскую команду U-18 за ужасное поражение на Евробаскете: "История с оттенком грустного юмора"
Дмитрий Базелевский высказался относительно украинской девичьей сборной после ее поражения 71:96 от команды Исландии.
Бывший защитник национальной сборной Украины с грустью признал факт неудачи команды с разницей в 25 очков, хотя ее устраивало поражение "минус 10".
Украина потерпела унизительный разгром от Исландии и потеряла шанс на медали женского Евробаскета U-18
"Исландия – Украина (U-18). Последняя игра в подгруппе. Или как не попасть в восьмерку, даже если стараешься.
Мы сегодня играли с Исландией. И, судя по турнирным раскладам, нужно было проиграть... ну, не более 10 очков.
Проиграли 25.
71:96
Короче: если коротко – не сложилось.
Если долго – здесь целая женская трагикомедия с элементами хоррора и черной комедии", – написал в частности Базелевский в Facebook.
Подопечные Инны Кочубей, проиграв исландкам, теперь будут играть на Евробаскете-2025 в турнире за итоговые места с 9-го по 16-е.
"Что по итогу?
Не попадаем в топ-8.
Будем играть дальше – но уже в нижней сетке.
Скорее всего, с теми, кого можно обыгрывать.
А это значит – появится шанс на победы. И на нормальную психику после этого баскетбольного недоразумения.
Но честно? Жаль девушек.
Они рубятся, борются, горят глазами.
Им бы еще капельку спокойствия, капельку техники – и совсем другая история была бы.
Пока что – такая.
С оттенком грустного юмора и стабильной нестабильности", – довершил свои мысли Дмитрий Базелевский.
Сборная Украины U-18 потерпела первое фиаско на женском Евробаскете – дальше нужна только победа