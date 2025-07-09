Дмитрий Базелевский высказался относительно украинской девичьей сборной после ее поражения 71:96 от команды Исландии.

Украинки проиграли исландкам и потеряли шанс побороться за медали Евробаскета / фото: ФБУ

Бывший защитник национальной сборной Украины с грустью признал факт неудачи команды с разницей в 25 очков, хотя ее устраивало поражение "минус 10".

Украина потерпела унизительный разгром от Исландии и потеряла шанс на медали женского Евробаскета U-18

"Исландия – Украина (U-18). Последняя игра в подгруппе. Или как не попасть в восьмерку, даже если стараешься.

Мы сегодня играли с Исландией. И, судя по турнирным раскладам, нужно было проиграть... ну, не более 10 очков.

Проиграли 25.

71:96

Короче: если коротко – не сложилось.

Если долго – здесь целая женская трагикомедия с элементами хоррора и черной комедии", – написал в частности Базелевский в Facebook.

Подопечные Инны Кочубей, проиграв исландкам, теперь будут играть на Евробаскете-2025 в турнире за итоговые места с 9-го по 16-е.

"Что по итогу?

Не попадаем в топ-8.

Будем играть дальше – но уже в нижней сетке.

Скорее всего, с теми, кого можно обыгрывать.

А это значит – появится шанс на победы. И на нормальную психику после этого баскетбольного недоразумения.

Но честно? Жаль девушек.

Они рубятся, борются, горят глазами.

Им бы еще капельку спокойствия, капельку техники – и совсем другая история была бы.

Пока что – такая.

С оттенком грустного юмора и стабильной нестабильности", – довершил свои мысли Дмитрий Базелевский.

Сборная Украины U-18 потерпела первое фиаско на женском Евробаскете – дальше нужна только победа