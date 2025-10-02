Бывший хоккеист сборной Финляндии Йере Каралахти задержан полицией утром 2 октября как подозреваемый в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, информирует Iltalehti.

50-летний Каралахти, по словам его адвоката, свою вину категорически отрицает. Несмотря на это, экс-хоккеисту грозит до десяти лет заключения, потому что в Финляндии преступления, связанные с наркотиками, считаются тяжкими.

Йере Каралахти якобы совершил преступление в период с начала июня до конца сентября текущего года. Ни адвокат, ни следователи детали дела не разглашают.

Каралахти уже не впервые имеет проблемы с законом из-за наркотиков. В сезоне-1996/97 его уличили в употреблении и хранении запрещенных веществ, за что он получил три месяца условно. Йере в свое время только три сезона поиграл в НХЛ. Там он регулярно не сдавал тесты на употребление алкоголя и отказывался от программы помощи игрокам. В 2008 году финн получил один год и восемь месяцев условно за ввоз партии амфетамина из Эстонии.

Йере Каралахти является серебряным призером чемпионатов мира 1998, 1999 и 2014 годов.

