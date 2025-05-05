Пресс-служба Реала официально сообщила о смерти легендарного баскетболиста Рафаэля Руллана.

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В составе королевского клуба Руллан 14 раз становился чемпионом Испании, 9 раз выигрывал Кубок Испании и побеждал в Евролиге три раза.

"Реал выражает соболезнования семье, товарищам по команде и всем близким Рафаэля. Руллан был связан с мадридским Реалом практически всю свою жизнь, с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. Кроме 18 сезонов в роли игрока, 73-летний легендарный экс-игрок находился на должностях делегата первой команды и директора спортивных школ фонда Реала", – написали в королевском клубе.

Испанский баскетболист выступал за "бланкос" с 1969 по 1987 годы. Также он становился серебряным призером чемпионата Европы по баскетболу в 1973 году.

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