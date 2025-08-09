"Если президент США хочет отдать РФ часть своей страны во время переговоров с крупнейшим современным преступником, Путиным, – это его дело.

В любом случае нашей общей целью должно быть привлечение Путина к ответственности, чтобы его судили за его ужасные преступления против украинцев. Так же как судили преступников фашистской Германии в Нюрнберге, или военных бывшей Югославии, которые совершили геноцид, подобный действиям армии оккупантов из РФ", – написал в соцсети X легендарный чешский хоккеист ряда клубов НХЛ Доминик Гашек.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором по поводу войны в Украине 15 августа на Аляске, которую кремлевские пропагандисты до сих пор считают "своей" территорией.

