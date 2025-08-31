"Венгрия, как и США – это сторонники Путина в российской империалистической войне против Украины. Венгрия во главе с Виктором Орбаном даже не осудила российское нападение на украинские гражданские объекты 28 августа.

"Трамп опустился на самое дно": легенда НХЛ раскритиковал президента США за восхваление Путина

23 человека погибли, включая детей. Россия – это террористическое государство!" – написал Доминик Гашек в соцсети X.

Напомним, что Гашек в своей карьере выступал за Чикаго, Баффало, Детройт и Оттаву, а заканчивал в московском Спартаке. После начала полномасштабного вторжения РФ Гашек активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора и призывает не допускать россиян к международным соревнованиям.

