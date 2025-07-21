"Сегодня в Праге стартует теннисный турнир WTA. Наши законодатели снова разрешили российским теннисистам выступать публично. Это уже четвертый раз подряд, когда чешское правительство участвует в поддержке империалистической войны России в Украине. Непростительно!", – написал Гашек в соцсети Х.

Легенда НХЛ раскритиковал Макрона, припомнив допуск россиян на Олимпиаду и Ролан Гаррос: "За словами должны быть действия"

Стоит отметить, что на турнире в Праге будет выступать лишь одна российская теннисистка – Анастасия Гасанова (WTA №249).

Доминик Гашек известен своей проукраинской позицией, ранее он раскритиковал президента Франции Эмануэля Макрона за допуск россиян на Ролан Гаррос и призвал клубы НХЛ дисквалифицировать хоккеистов из страны-агрессора.

59-летний Гашек на протяжении карьеры игрока дважды становился обладателем Кубка Стэнли, выступая за Детройт, а также выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной Чехии.

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