"Макрон говорит, что европейцы никогда не покинут Украину. Хорошие и одновременно очень важные слова. Но за словами должны быть действия! Как долго мы будем позволять публично появляться на нашей территории гражданам РФ, особенно спортсменам, которые официально не осудили российскую войну?

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Мы даем России площадку для рекламы ее империалистической войны, ее преступлений, которые стоят Европе несколько сотен миллиардов евро в год. Более того – из-за этого Украина теряет бесчисленное количество человеческих жизней. Когда мы это остановим?" – написал чешский экс-хоккеист Доминик Гашек в X.

Напомним, что российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Также теннисисты из РФ и Беларуси без проблем играют на турнирах Грэндслема, в том числе и на французском Роллан Гаррос.

Это все происходит даже несмотря на то, что есть доказательства поддержки некоторыми спортсменами режимов Путина и Лукашенко. Та же Мирра Андреева спокойно продолжает лайкать посты о кремлевском диктаторе, а первая ракетка мира Арина Соболенко давно дружит с белорусским диктатором, хотя и пыталась отречься от него после начала полномасштабной войны в Украине.

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