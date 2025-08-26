"Мы все разные. И да, этот игрок (Даниил Медведев, – прим.) вел себя неподобающе.

Россиянин-псих сенсационно вылетел с US Open – сломал ракетку, но публика была в экстазе (ВИДЕО)

Но, пожалуйста, разберемся с фундаментальной проблемой, а не с этим его ментальным замыканием. Тот факт, что граждане России могут выступать публично, это огромная реклама для имперской войны. И теннисный турнир US Open предоставляет им такую возможность", – написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Свои слова Гашек подкрепил видео, на котором российский теннисист Даниил Медведев после поражения от Бенжамена Бонзи отметился очередным безумным поступком, в припадке разбив свою ракетку.

Напомним, легендарный чех в сезоне 2010/11 играл за российский Спартак, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно выступает против оккупантов и агитирует за запрет гражданам страны-террориста заниматься профессиональным спортом в цивилизованном мире.