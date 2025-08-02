Легендарный чешский вратарь ряда клубов НХЛ Доминик Гашек не остался равнодушным после очередного террористического удара РФ по мирному населению Украины.

На фронте пропал без вести украинский хоккеист – он родной брат игрока сборной Украины

"Более 30 погибших, включая детей... Люди в Киеве погибли в результате российской террористической атаки на гражданские объекты. А ЕС и другие страны НАТО продолжают позволять российским гражданам (в частности спортсменам и артистам) публично выступать на их территории, хотя они не осуждают войну.

До каких пор это все будет продолжаться? Как долго мы будем продолжать давать России сотни миллиардов евро ежегодно, чтобы они поддерживали войну таким образом? Рано или поздно западные страны должны будут вернуть Украине каждый миллиард за эту ужасную измену!" – написал Гашек в соцсети X.

"Украина также атакует Россию": олимпийский призер зашкварился оправданиями своей игры в КХЛ