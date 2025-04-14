Разыгрывающий Сан-Антонио Крис Пол прокомментировал то, что ему удалось сыграть в старте во всех 82 играх.

Крис Пол записал в свой актив действительно уникальное достижение – он вышел в стартовом составе Сан-Антонио во всех 82 играх в своем 20-м сезоне в карьере, сообщает ESPN. До этого рекордсменом был Джон Стоктон из Юты, который сыграл во всех матчах в 19-м сезоне.

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"Это безумие. Я говорил с женой об этом. Когда ты внутри этого процесса, то не задумываешься. Типа: "Окей, 30-я игра. Окей, 40-я". И так далее.

20-й сезон – и только второй раз в карьере я сыграл 82 матча. И после всех этих лет в лиге я понимаю, насколько это сложно. Поэтому я очень уважаю Гаррисона, который делает это уже третий год подряд. И Микала Бриджеса, который был моим партнером по команде – он вообще никогда не пропускает матчи", – прокомментировал достижение Крис Пол.

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