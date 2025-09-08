Бывший чемпион UFC Джон Джонс заявил, что готовится к турниру UFC, который планируют провести в Белом доме.

"Нет, я не на пенсии. Я активно тренируюсь 5 дней в неделю, нахожусь в пуле допинг-тестирования. Готовлюсь к турниру UFC в Белом доме – это моя цель. Но окончательное решение за руководством", – приводит слова Джонса Bloody Elbow.

Напомним, в июне Джон Джонс объявил о завершении карьеры. Однако позже 38-летний американец сказал, что примет участие в турнире UFC в Белом доме.

Напомним, такой турнир был анонсирован Дональдом Трампом и должен состояться в 2026 году. По словам президента США, в его резиденции состоится полноценный титульный бой, который могут посетить 25-30 тысяч болельщиков.

