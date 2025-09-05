Легендарный шведский теннисист Бьорн Борг признался в том, что в феврале 2024 года врачи обнаружили у него опухоль простаты, которая была злокачественной. Об этом он поведал в последней главе своих мемуаров "Сердцебиение", которые вскоре будут опубликованы, и подтвердил в интервью Associated Press.

У пятикратного победителя Уимблдона диагностировали рак

"В 2024 году мне сделали операцию по лечению крайне агрессивного рака простаты. Сейчас у меня ничего нет, но каждые шесть месяцев я должен проходить обследование. Этот процесс не был приятным. Впрочем, сейчас я в порядке и чувствую себя прекрасно", – цитирует слова Борга AS.

"Это было очень тяжелое время, потому что кто знает, что может случиться?" – добавил 69-летний 11-кратный чемпион турниров серии Grand Slam, признавшись, что в августе этого года он прошел обследование, которое показало, что заболевания у него нет.

Бьорн Борг шесть раз побеждал на Ролан Гаррос и пять раз (все – подряд) был чемпионом Уимблдона.

