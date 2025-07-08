Одиозная теннисистка и страстная поклонница белорусского диктатора Александра Лукашенко Арина Соболенко получила презент от экс-футболиста Рио Фердинанда. Фотографией поделилась пресс-служба Манчестер Юнайтед в X.

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Бывший защитник МЮ и сборной Англии посетил Уимблдон и подарил футболку первой ракетке мира с собственной подписью.

Добавим, что ранее другой игрок МЮ Дэвид Бекхэм активно рекламировал Уимблдон в компании россиянки Марии Шараповой.

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Maria Sharapova & David Beckham. pic.twitter.com/G6Iryy0PxU — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 30, 2025

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