Легенда Манчестер Юнайтед зашкварился на Уимблдоне, поддержав скандальную Соболенко
8 июля 16:41 - Читати українською
Экс-игрок МЮ Рио Фердинанд подарил футболку "красных дьяволов" белоруске Арине Соболенко.
Одиозная теннисистка и страстная поклонница белорусского диктатора Александра Лукашенко Арина Соболенко получила презент от экс-футболиста Рио Фердинанда. Фотографией поделилась пресс-служба Манчестер Юнайтед в X.
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Бывший защитник МЮ и сборной Англии посетил Уимблдон и подарил футболку первой ракетке мира с собственной подписью.
Добавим, что ранее другой игрок МЮ Дэвид Бекхэм активно рекламировал Уимблдон в компании россиянки Марии Шараповой.
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