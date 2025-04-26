Бывший игрок Манчестер Юнайтед, Ювентуса, Марселя и ряда других клубов Патрис Эвра объявил, что хочет попробовать себя в другом виде спорта.

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На своей странице в социальной сети Instagram 43-летний француз сообщил, что дебютирует в профессиональных боях (ММА). Эвра уже давно тренируется в боевых искусствах рядом с суперзвездой Седриком Думбе. Первый бой Патриса состоится 23 мая на турнире PFL Europe в парижской Accor Arena.

Кроме этого, Эвра заявил, что хочет драться с нападающим Интер Майами Луисом Суаресом. Напомним, между двумя футболистами продолжается вражда – в 2011 году француз обвинил уругвайца в расистских оскорблениях в свою сторону во время матча АПЛ. Более того, в следующей игре Суарес отказался пожать руку Эвра.

"Я тренируюсь для первого боя в PFL Europe. Они спросили, кого я хочу видеть соперником. Я сказал: "Луиса Суареса". Готов заплатить собственные деньги за этот поединок. Пусть даже укусит меня!" – заявил Патрис.

К слову, оппонент Эвра пока не объявлен, но организаторы обещают вечер большой интриги и настоящих эмоций. Шоу возглавит бой легкого веса между Мансуру Барнауи и Арчи Колганом.