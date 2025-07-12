Легенда Леннокс Льюис выступил с неожиданным прогнозом на реванш Усик – Дюбуа
12 июля 11:39 - Читати українською
Леннокс Льюис поддержал своего земляка в предстоящем поединке с украинцем.
Легендарный британский бывший боксер заявил о том, что не сомневается в победе Даниэля Дюбуа над Александром Усиком в реванше, который состоится в Лондоне через неделю, 19 июля.
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"Я думаю, что Даниэль Дюбуа станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе, победив Александра Усика на следующей неделе", – цитирует Льюиса Kimura.
Второй поединок Усика и Дюбуа запланирован на 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. В августе 2023 года украинец выиграл у британца досрочно техническим нокаутом в девятом раунде.
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