Забег Бриллиантовой лиги, который проходил в Юджине (США) завершился новым рекордом Кипьегон – она пробежала дистанцию 1500 м за 3 минуты 48,68 секунды, сообщает World Athletics.

Украинец вынужденно снялся с этапа Бриллиантовой лиги – объяснил причину и назвал приблизительные сроки возвращения

Кенийская легкоатлетка обновила собственный же рекорд – 3 минуты 49,04 секунды. Интересно, что делает она это уже третий год подряд – в 2023 Фейт установила рекорд со временем 3 минуты 49,11 секунды.

Напомним, что Фейт Кипьегон является трехкратной победительницей Олимпийских игр и трехкратной чемпионкой мира в беге на 1500 м. Еще одну золотую награду чемпионата мира (2023 год) она получила на дистанции 5000 м.

Nothing short of epic ?



Watch Faith Kipyegon storm to another 1500m world record ?



️ 3:48.68#DiamondLeague pic.twitter.com/dYb5S1YcZb — World Athletics (@WorldAthletics) July 5, 2025

Пірнути в глибину на 84 метри: криза особистості, підводні рекорди і зустріч з акулами – інтерв'ю "Людини року"