Американец Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе, высказал мнение о лучшем панчере в истории бокса, который когда-либо смутил его своими ударами.

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"Сильнее всего меня ударил Джордж Форман. Он ударил меня один раз в одиннадцатом раунде, я вернулся в угол и спросил: "Он что, выбил мне все зубы?", – цитирует Холифилда Seconds Out.

Холифилд и Форман встречались в 1991 году за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Единогласным решением судей победителем боя был признан Эвандер Холифилд.

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