"Рефлексы и природный талант пилотов, конечно же, имеют большое значение. Однако гонки также проходят в голове. Психология – это ключевой аспект [для достижения победы на трассе]. В мое время это было очевидно, но социальные сети сделали психологию еще более значимым фактором успеха для пилотов.

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Многие гонщики поддаются тенденции делиться информацией [через социальные сети]. Я думаю, что это приводит к безумному давлению на них. Мы мало что знаем о его жизни вне трассы. От природы сдержанный австралиец исчезает между гонками и освобождается от этого давления", – заявил Прост в комментарии изданию L'Equipe.

Также по мнению Проста правильно для Пиастри, что он почти не общается с прессой. Четырехкратный чемпион Формулы-1 уверен, это правильный подход со стороны 24-летнего уроженца Мельбурна.

Оскар Пиастри в личном зачете нынешнего сезона Формулы-1 занимает первое место, имея 131 очко. Он на 16 баллов опережает партнера по команде британца Ландо Норриса.

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