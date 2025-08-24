23 августа Ибеабучи в родном Лагосе (Нигерия) одолел своего земляка Идриса Афинни (18-9-2, 15 КО). Поединок длился всего 3 раунда, после чего Афинни решил сдаться. После поединка Айк Ибеабучи вызвал на бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

THE PRESIDENT IS BACK WITH ROUND 3 TKO WIN.



Ike Ibeabuchi Force Idris Afinni to retire in his corner after the end of the third round.

Live at Teslim Balogun Stadium, Surulere, Lagos.



He immediately calls out Oleksandr Usyk for a fight.#fightgistmedia #IbeabuchiAfinni #Boxing pic.twitter.com/Ar8ymJYTf9 — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 23, 2025

К слову, сначала Ибеабучи должен был встретиться со своим сверстником Дэнни Уильямсом (55-33, 42 KO), который в 2004 году проиграл Виталию Кличко. В 1999 году Айк был осужден на 16 лет лишения свободы за сексуальное насилие. Нигериец хотел вернуться на ринг еще в 2016 году, но снова попал за решетку из-за нарушения своего условно-досрочного освобождения.

Ибеабучи за профессиональную карьеру не проиграл ни одного поединка. Он побеждал таких известных бойцов как Дэвид Туа (единогласным решением судей) и Крис Берд (TKO 5).

