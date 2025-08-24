Легенда бокса одержал первую победу за 26 лет – после боя бросил вызов Усику
52-летний Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) триумфально вернулся на ринг.
23 августа Ибеабучи в родном Лагосе (Нигерия) одолел своего земляка Идриса Афинни (18-9-2, 15 КО). Поединок длился всего 3 раунда, после чего Афинни решил сдаться. После поединка Айк Ибеабучи вызвал на бой абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
Дюбуа рассказал, повлияла ли на исход поединка с Усиком масштабная вечеринка – опоздал на бой против украинца
К слову, сначала Ибеабучи должен был встретиться со своим сверстником Дэнни Уильямсом (55-33, 42 KO), который в 2004 году проиграл Виталию Кличко. В 1999 году Айк был осужден на 16 лет лишения свободы за сексуальное насилие. Нигериец хотел вернуться на ринг еще в 2016 году, но снова попал за решетку из-за нарушения своего условно-досрочного освобождения.
Ибеабучи за профессиональную карьеру не проиграл ни одного поединка. Он побеждал таких известных бойцов как Дэвид Туа (единогласным решением судей) и Крис Берд (TKO 5).
"Не в 80 лет же ему выходить в ринг": Шатерникова объяснила, почему возвращение Владимира Кличко в бокс задерживается