Легендарный норвежец в начале года завершил карьеру биатлониста, которая принесла ему пять золотых медалей Олимпиад и 23 победы на чемпионатах мира. Впрочем, в мае Бё исполнилось всего 32, и просто просиживать штаны дома он не собирается.

"Хотел стать ветеринаром": Пидручный рассказал о своих первых шагах в биатлоне

Йоганнес в соцсетях сообщил, что подписал контракт с Вингером – футбольным клубом шестого дивизиона Норвегии. Цена "трансфера" составила 80 евро, а дебютный матч уже 7 августа против Кьельмиры. ФК Вингер базируется в городе Конгсвингер, где Бё живет со своей семьей.

"Будет весело. Я играл в футбол в родном Стрюне до того, как биатлон забрал все мое время. Будет интересно увидеть, как это – снова играть матчи. Стоимость трансфера из Стрюна составляла 800 крон. Вероятно, эти средства пошли в Норвежскую федерацию футбола для оформления документов. Я надеялся, что стою большего, но мне же надо где-то начинать свою карьеру", – в шутку прокомментировал решение Бё.