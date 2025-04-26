Несмотря на победу Миннесоты над Лос-Анджелесом в третьем матче серии плей-офф НБА (116:104) основное внимание в очередной раз было приковано к форварду Лейкерс Леброну Джеймсу. Американец набрал в матче 38 очков, установив рекордный показатель для игроков в возрасте 40+ лет в матчах плей-офф.

Сын легенды НБА попал в серьезное ДТП – его удалось вывести из медикаментозной комы

Интересно, что предыдущий рекорд был установлен самим Леброном в 2023 году, когда он набрал 40 очков в четвертой встрече с Денвером в финале Западной конференции.

Кроме этого Джеймс набрал в первой половине игры 22 очка, что так же является рекордом для игроков в возрасте 40+ лет в любой половине матча плей-офф НБА.

Также эта игра стала для Джеймса уже 123-й, которую он закончил с 30+ очками. Он является рекордсменом по этому показателю и одним из двух игроков, которые преодолели отметку в 100 таких игр. Вторым таким баскетболистом является Майкл Джордан (109 матчей).

Лень из Лейкерс "сгорел" Миннесоте, Орландо с рекордом Тейтума прервал серию Бостона, камбэк Милуоки: плей-офф НБА