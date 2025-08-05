"Итак, Лука Дончич – теперь лицо этой франшизы. А это означает, что Леброн Джеймс впервые в своей карьере входит в довольно неизведанную территорию.

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Это непростая ситуация для обеих сторон, ведь мы еще никогда не видели подобного: игрок в 23-м сезоне – это рекорд НБА. Ему в декабре исполнится 41 год. Мы никогда не видели, чтобы кто-то играл на таком уровне так долго, и это непростой момент, ведь с одной стороны, только ты обмениваешь игрока на уровне Луки – он становится лицом команды на следующие 10 лет.

И Леброн Джеймс это понимает, он поддерживает направление, в котором движутся Лейкерс. А это направление – Лука Дончич. Поэтому Леброн должен принять собственные решения: "Сколько еще я буду играть?" – вот главный вопрос. Это его последний сезон, или еще будет несколько?" – поделился Чарания в программе Get Up, передает BleacherReport.

Напомним, Леброн дебютировал в НБА еще в далеком 2003 году, успел поиграть за Кливленд, Майами и Лос-Анджелес Лейкерс. 40-летний Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, 4-кратным MVP финала НБА и 4-кратным MVP сезона, а также 3-кратным победителем Олимпиады.

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