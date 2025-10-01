Леброн пропустил тренировку Лейкерс во вторник из-за небольшого раздражения нерва седалищной мышцы, приводит слова наставника команды Джей Джея Редика ESPN.

Также отмечается, что для Редика целью является то, чтобы Джеймс вовремя восстановился к стартовой игре нового сезона НБА против Голден Стейт Уорриорз, которая состоится 21 октября. Впрочем, не исключено, что легенда баскетбола сможет сыграть хотя бы в одной предсезонной игре.

Напомним, что Леброну исполнится 41 год в декабре, а новый сезон станет для него 23-м в карьере, что является рекордом НБА. В прошлом сезоне Джеймс провел 70 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

