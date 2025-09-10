Леброна Джеймса заподозрили в том, что он написал колонку для People's Daily.

Звездный баскетболист клуба Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс неожиданно попал под обвинения в авторстве материала в китайском государственном издании People's Daily, информирует The Athletic.

Несколько дней назад ведущие информационные агентства растиражировали новость о том, что Леброн написал колонку для газеты, которая является подконтрольной Коммунистической партии Китая.

Впрочем, впоследствии сразу несколько источников из окружения баскетболиста заявили, что Леброн ничего китайцам не писал, а лишь дал интервью для группы журналистов, среди которых были представители Китая. Подтверждено, что Джеймс действительно говорил то, о чем шла речь в материале, но его спич не был эксклюзивным или таким, который соответствует нормам авторского материала.

