"Как долго планирую еще играть? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, я сяду со своей семьей, женой и группой поддержки и просто поговорю об этом и посмотрю, что из этого получится.

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И просто поговорю сам с собой о том, как долго я хочу продолжать играть. Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Так что посмотрим", – цитирует Леброна ESPN.

Напомним, суперзвезда Лейкерс выступает аж с 2003 года и является лучшим снайпером в истории НБА. Леброн имеет опцию игрока на последний сезон по контракту с "желто-фиолетовыми", по которому может заработать 52,6 млн долларов. Если же Джеймс решит не продолжать сотрудничество, то окажется на рынке свободных агентов.

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