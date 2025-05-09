Главный тренер "озерных" Джей Джей Реддик решил обойтись вообще без замен во второй половине одного из матчей. Максимально возможные 24 минуты отыграла одна пятерка – Лука Дончич, Леброн Джеймс, Руи Хачимура, Дориан Финни-Смит и Остин Ривз. В матчах плей-офф НБА такого не было 27 лет, но авантюра Реддика завершилась поражением.

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"Никто из нас не спрашивал Джей Джея и тренерский штаб о том, что произошло. Очевидно, что Гейб Винсент и Джарред Вандербилт – это ребята, которые дали нам много замечательных минут, они точно почувствовали на себе это решение, потому что они настоящие бойцы. Черт возьми, мы все чувствуем, что можем выйти и внести вклад в важный момент.

Джей Джей сказал нам, что это решение было основано не на том, что ребята не смогли выполнить работу. Это было его личное решение, основанное на ощущениях и импульсе игры. Никто из нас не смотрел ни на него, ни на тренерский штаб косо из-за принятого решения. Черт, это была наша вина, что мы не справились", – цитирует Леброна Sports Illustrated.

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