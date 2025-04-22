Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс рассказал о своей главной страсти на баскетбольной площадке.

"На данном этапе моей карьеры, конечно, регулярный сезон – это весело, но меня волнует лишь плей-офф.

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Я полностью погружен в процесс. Когда дело доходит до баскетбола в плей-офф, чувак, – это, определенно, наркотик", – цитирует 40-летнего Джеймса BasketNews.

Добавим, что в этом году суперзвездный ветеран не остался без любимой части сезона. Лейкерс завершили регулярку на третьем месте Запада и в первом раунде плей-офф играют против Миннесоты. Правда, первый матч серии "озерные" уже проиграли, а Леброн набрал скромные для себя 19 очков.