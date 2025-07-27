Инсайдер Марк Стайн заявил, что Леброн Джеймс может стать игроком Далласа.

Сборная Украины во втором матче Евробаскета U-18 одержала фантастическую победу в овертайме, отыграв "минус 12"

"Я считаю, что Леброн действительно имеет искреннюю заинтересованность в игре за Даллас. Кажется, что Маверикс имеют уникальную возможность предложить контракт Джеймсу.

В Далласе Леброн хорошо знает почти всю команду: от генерального менеджера Нико Харрисона и тренера Джейсона Кидда до бывших товарищей Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга", – цитирует Стайна Basket News.

Инсайдер добавил, что речь идет не об обмене этим летом, а о потенциальном переходе 40-летнего баскетболиста в статусе свободного агента в 2026 году.

Отношения Леброна и Лейкерс значительно ухудшились из-за Дончича – легенда НБА имеет несколько вариантов для ухода