Леброн может покинуть Лейкерс – источник назвал имя следующей команды легенды
Леброн Джеймс, вероятно, сменит команду в следующем году.
Инсайдер Марк Стайн заявил, что Леброн Джеймс может стать игроком Далласа.
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"Я считаю, что Леброн действительно имеет искреннюю заинтересованность в игре за Даллас. Кажется, что Маверикс имеют уникальную возможность предложить контракт Джеймсу.
В Далласе Леброн хорошо знает почти всю команду: от генерального менеджера Нико Харрисона и тренера Джейсона Кидда до бывших товарищей Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга", – цитирует Стайна Basket News.
Инсайдер добавил, что речь идет не об обмене этим летом, а о потенциальном переходе 40-летнего баскетболиста в статусе свободного агента в 2026 году.
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