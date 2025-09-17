Леброн Джеймс при определенных условиях будет играть еще два сезона.

Один из руководителей Национальной баскетбольной ассоциации на условиях анонимности заявил, что четырехкратный чемпион НБА, форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс будет в игре до лета 2027 года, информирует Fadeaway World.

"Думаю, Леброн проведет еще один-два сезона, если только Лейкерс не выиграют все в следующем году. Брайс Джеймс будет иметь право на драфт 2026 года. Ходят слухи, что Леброн тоже хочет играть с ним", – сообщил инсайдер.

В свои 40 лет Леброн уже несколько раз говорил о завершении карьеры, но через сезон его младший сын Брайс выйдет на драфт.

"Посмотрим, что будет, но я просто не могу представить, что Леброн завершит карьеру после следующего сезона. Он все еще слишком хорош, чтобы просто уйти. Если только его результативность не резко снизится или Лейкерс не выиграют чемпионат, то, думаю, Леброн будет играть в сезоне-2026/27", – подытожил источник.

Леброн Джеймс в предыдущем сезоне НБА набирал в среднем 24,4 очка, делал 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.

