Владельцы Милана и Ливерпуля сотрудничают с Леброном Джеймсом над проектом новой команды НБА.

Лас-Вегас может получить клуб в НБА. Над этим работает легендарный баскетболист Леброн Джеймс вместе с инвесторами, сообщает журналист Forbes Эван Сайдери.

4 команды НБА хотят своровать Леброна Джеймса у Лейкерс

40-летний игрок Лейкерс уже привлек к обсуждению проекта владельцев футбольного клуба Ливерпуль Fenway Sports Group. Также Леброн имел разговоры с RedBird Capital, которым принадлежит Милан. Джеймс также хочет построить арену, чтобы после завершения карьеры стать владельцем новой команды НБА.

Леброна связывают особенно тесные отношения с руководством Ливерпуля, ведь он является владельцем 2% акций команды.

Напомним, что ранее Лас-Вегас получил команду в НХЛ. Вегас Голден Найтс, основаны в 2017 году, даже успели выиграть Кубок Стэнли сезона 2022/23.

Умер легендарный тренер НБА – он возглавлял команду украинца