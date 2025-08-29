Состоялись матчи третьего игрового дня на Евробаскете-2025. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины, 2-й тур

Группа А

Эстония – Латвия – 70:72 (21:17, 21:21, 19:25, 9:9)

Португалия – Сербия – 69:80 (19:23, 14:20, 16:21, 20:16)

Группа В

Финляндия – Великобритания – 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23)

Германия одолела Швецию, вторая подряд победа Турции, разгромное поражение Черногории: Евробаскет-2025

В матче группы А встретились две команды из Прибалтики – Латвия и Эстония. Поединок проходил в конкурентной борьбе, первая половина встречи завершилась победой эстонцев в 4 балла. Впрочем, латвийцы решили судьбу противостояния в третьей четверти. Хозяева турнира нивелировали преимущество соперников и сами вышли вперед. Последняя десятиминутка завершилась вничью, Латвия удержала победный счет.

В группе В Финляндия на удивление уверенно обыграла Великобританию. Финны выиграли каждую четверть поединка и оформили разгромную победу – 109:79. Невероятную игру показал центровой Юты Лаури Маркканен, который за 23 минуты на паркете набрал 43 очка.

В еще одном матче группы В Сербия встречалась с Португалией. Несмотря на то, что команды были конкурентами в турнирной таблице, матч получился односторонним. Сербия, которая является финалистом последнего чемпионата мира, с самого начала имела преимущество в счете, которое постепенно увеличивалось. Португальцы выиграли четвертую четверть, но этого оказалось недостаточно – 80:69 – победа Сербии.

Звездный Дончич установил два исторических достижения на Евробаскете-2025 – Словении это не помогло