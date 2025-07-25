Латвия публично сообщила о том, что не предоставила разрешение президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу на въезд в страну. Как сообщила пресс-служба МИД страны, бывшему вице-премьеру и помощнику президента России отказано в визе.

ФИДЕ допустила сборную России к командному чемпионату мира по шахматам – в организации объяснили скандальное решение

"Мы проинформировали страны шенгенской зоны о своем решении в отношении этих лиц", – говорится в сообщении.

Вместе с Дворковичем в Латвию хотела попасть некая Мария Полозкова (Богатырь) – так называемая журналистка телеканала "Беларусь 5".

Дворкович и Полозкова (Богатырь) имели целью приехать на шахматный турнир в Юрмале. Латвийская сторона отказала им в визах из-за опасений, что их присутствие на территории страны будет представлять угрозу национальной безопасности.

Украина осудила решение ФИДЕ о допуске женской сборной России к командному ЧМ – выдвинуто конкретное требование