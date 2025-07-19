Украинский боксер Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) и британец Льюис Эдмондсон (11-0, 3 КО) сошлись на ринге, чтобы разыграть пояса IBF Intercontinental and WBA Continental в полутяжелом весе. Боксеры должны были провести десять раундов.

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Первый раунд оба боксера потратили на разведку возможностей друг друга. Впрочем, Лапину удалось два раза классно пробить соперника. Эдмондсон пытался отвечать быстро и мощно – желания у британца было много. Украинец тактику соперника понял и переводил поединок в позиционную сторону, в чем явно превосходил Льюиса.

В восьмом раунде Эдмондсон решил достичь желаемого преимущества над украинцем элементарным давлением. Иногда он просто бросался на Лапина с целью подмять его под себя. В какой-то момент британец нанес Даниэлю удар в затылок – рефери на ринге на него никак не отреагировал. После отдыха Лапин начал активно отвечать на давление соперника. Тот, казалось, на глазах терял силы, но держался.

Последние три минуты поединка прошли в вязкой борьбе: британец много клинчевал, чтобы связать украинца, который готов был нанести прицельный завершающий удар. Впрочем, момента для него Лапин так и не получил.

После финального гонга команда Эдмондсона ликовала. Угол украинца был сдержан. Как оказалось, не просто так: судьи признали Лапина победителем, но при незначительном преимуществе – 95-95, 96-94, 96-94.

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