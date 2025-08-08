Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) вернется на ринг в ноябре.

В своем следующем бою Лапин встретится с британским боксером Троем Джонсом (12-1, 6 КО), сообщает Ready to Fight. На кону будут стоять титулы IBF International, WBA Continental и WBO International, которыми владеет украинец.

Поединок состоится 1 ноября в Манчестере, в андеркарде поединка между Джошуа Буатси и Заком Паркером.

Напомним, в своем предыдущем бою Даниэль Лапин победил по очкам британца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО). Трой Джонс в последний раз выходил на ринг 10 мая, тогда он уступил своему соотечественнику Эзри Тейлору (12-0, 8 КО).

