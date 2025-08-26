Даниэль Лапин выиграл у Льюиса Эдмондсона и улучшил свою позицию в рейтинге.

Украинский боксер Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) поднялся в топ-10 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

В новой версии реестра Лапин занимает десятую позицию. Из украинцев в число лучших в полутяжелом весе по версии WBO также входит бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик – он четвертый.

Лапин, напомним, владеет чемпионскими поясами WBA Continental, WBO International и IBF Inter-Continental.

Действующим чемпионом WBO в полутяжелом весе является Дмитрий Бивол из России, а первую позицию в рейтинге организации занимает еще один представитель страны-оккупанта Артур Бетербиев, выступающий под флагом Канады.

Даниэль Лапин в последнем своем бою 19 июля в андеркарде реванша Александр Усик – Даниэль Дюбуа по очкам победил британца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО).

