Состоялась квалификация Гран-при Венгрии-2025. Результат гонки – в этой новости на "Футбол 24+".

На трассе Хунгароринг прошла квалификация Гран-при Венгрии.

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Первый сегмент квалификации завершился небольшим сюрпризом: Фернандо Алонсо, отдохнув во время первой практики, показал прекрасный результат и занял второе место. Вылетели Цунода, Гасли, Окон, Хюлькенберг и Албон.

После второго сегмента выбыли из топ-десятки Берман, Хэмилтон, Сайнс, Колапинто и Антонелли.

Q2 CLASSIFICATION



Confirmation of the final placings



Bortoleto into ANOTHER top 10 shootout! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/OENNQh9eTf — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

В финальном сегменте Фернандо Алонсо снова показал блестящий результат, став пятым, а вот Макс Ферстаппен стал лишь восьмым.

Поул же неожиданно забрал Шарль Леклер из Феррари. Вторым стал Оскар Пиастри, а тройку замкнул его партнер по Макларену Ландо Норрис.

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!!



LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

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