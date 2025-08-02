Квалификация Гран-при Венгрии: поул Леклера, Ферстаппен восьмой, очередной провал Хэмилтона
Состоялась квалификация Гран-при Венгрии-2025. Результат гонки – в этой новости на "Футбол 24+".
На трассе Хунгароринг прошла квалификация Гран-при Венгрии.
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Первый сегмент квалификации завершился небольшим сюрпризом: Фернандо Алонсо, отдохнув во время первой практики, показал прекрасный результат и занял второе место. Вылетели Цунода, Гасли, Окон, Хюлькенберг и Албон.
После второго сегмента выбыли из топ-десятки Берман, Хэмилтон, Сайнс, Колапинто и Антонелли.
В финальном сегменте Фернандо Алонсо снова показал блестящий результат, став пятым, а вот Макс Ферстаппен стал лишь восьмым.
Поул же неожиданно забрал Шарль Леклер из Феррари. Вторым стал Оскар Пиастри, а тройку замкнул его партнер по Макларену Ландо Норрис.
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