В субботу, 5 июля, на автодроме Сильверстоун состоялась квалификация 12-го этапа Формулы-1. Ее результаты и отчет о ней – читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Великобритании. В первой тройке он оставил позади себя двух гонщиков из Макларена – Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

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До начала квалификации стало известно, что пилот Хааса Оливер Бермен получил штраф за свои действия под красными флагами в третьей практике на Сильверстоуне. Стюарды оштрафовали его потерей 10 позиций на старте основной гонки Гран-при.

Квалификация только стартовала, как сразу же взяла паузу – Франко Колапинто из Альпин врезался в барьеры во время первого сегмента.

Аргентинец после контакта пытался доехать до боксов, но был вынужден остановиться на трассе. Сессию прервали красными флагами. А Франко гарантировал себе в стартовой решетке 19-е место, которое он занимал на момент схода.

После первого сегмента из борьбы выбыли также Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето из Заубера, Лиам Лоусон с Рэйсинг Буллз и Ланс Стролл с Астон Мартин.

После второго сегмента квалификация завершилась для Карлоса Сайнса и Алекса Албона из Уильямса, Юки Цуноды из Ред Булл, Изака Аджара из Рэйсинг Буллз и Эстебана Окона из Хааса. Лучшее время показал Льюис Хэмилтон из Феррари.

В завершающем сегменте лучший результат прохождения круга показал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Он опередил среди трех лучших двух Макларенов – Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

Напомним, Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 6 июля. Старт – в 17:00 по киевскому времени.

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