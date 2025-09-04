Курьез на US Open: Фриц сыграл против Джоковича в непривычном виде
Тейлор Фриц стал героем забавного эпизода во время матча с Новаком Джоковичем на US Open.
Тейлор Фриц подарил фанатам US Open неожиданный повод для шуток. Американский теннисист в четвертьфинале против Новака Джоковича отличился тем, что вышел на корт с перевернутой повязкой Hugo Boss.
27-летний теннисист заметил курьез уже после завершения поединка. В соцсети X он с юмором отреагировал:
"Йо, почему никто не сказал мне, что эта х**ня была задом наперед", – написал Фриц.
Напомним, что Тейлор Фриц уступил Новаку Джоковичу в 1/4 финала US Open.
