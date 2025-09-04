Тейлор Фриц стал героем забавного эпизода во время матча с Новаком Джоковичем на US Open.

Тейлор Фриц подарил фанатам US Open неожиданный повод для шуток. Американский теннисист в четвертьфинале против Новака Джоковича отличился тем, что вышел на корт с перевернутой повязкой Hugo Boss.

Джокович с историческим рекордом вышел в полуфинал US Open-2025 – повторил американскую легенду

27-летний теннисист заметил курьез уже после завершения поединка. В соцсети X он с юмором отреагировал:

"Йо, почему никто не сказал мне, что эта х**ня была задом наперед", – написал Фриц.

Напомним, что Тейлор Фриц уступил Новаку Джоковичу в 1/4 финала US Open.

Yo why’d nobody tell me that shit was backwards — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 3, 2025

Свьонтек устроила перепалку с журналистом после поражения на US Open: "Что вы здесь делаете?" (ВИДЕО)