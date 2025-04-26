Украинка Юлия Курченко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо, который в этом году проходит в черногорской Подгорице.

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Для Курченко бронза стала первой в карьере наградой на взрослых чемпионатах Европы. В поединке за медаль украинская дзюдоистка одолела Эмму Рид из Великобритании.

Кроме Юлии Курченко за медали на турнире боролись также другие украинцы. Евгений Балевский соревновался в весовой категории свыше 100 кг, но проиграл Лукашу Крпалеку из Чехии. Также Антон Савицкий уступил итальянцу Дженнаро Пирелли в весовой категории до 100 кг.

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