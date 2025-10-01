Куминга согласился на двухлетний контракт с Голден Стейт Уорриорз, по которому заработает 48,5 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Отмечается, что в соглашение включен командный опцион на второй год – он позволяет Уорриорз или другой команде, которая обменяет Кумингу, расторгнуть контракт и подписать новый после сезона 2025/26. Также игрок отказался от права вето на обмен.

Стоит добавить, что Куминга выступает за Голден Стейт с 2021 года, когда его выбрали под 7-м номером драфта. В прошлом сезоне Джонатан набирал в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 ассиста в 47 матчах.

