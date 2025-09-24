Кременчуг и киевский Сокол провели стартовую игру розыгрыша Кубка Украины сезона-2025/26. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Украины 2025/26 по хоккею

Сокол – Кременчуг – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Целогородцев (Матусевич, Абаджян), 17:51, 0:2 – Матусевич (Лялька), 27:09, 0:3 – Целогородцев (Кривошапкин, Матусевич), 40:49, 0:4 – Кривенко (Середницкий, Кукла), 41:56, 0:5 – Кривошапкин, 46:59.

Встреча между Кременчугом, действующим чемпионом Украины, и киевским Соколом, бронзовым призером сезона-2024/25, дала старт розыгрышу Кубка страны. Кубковый турнир ранее не часто появлялся во внутреннем календаре соревнований, поэтому исторически отношение к нему особое. Этот турнир – лишь пятый в истории. В 2007 году трофей забрал Сокол, в 2022-м – самая титулованная украинская команда снова победила, через год приз завоевал Кременчуг, а в 2024 году победителем стала одесская команда Шторм.

Удивительно, но действующий финалист чемпионата страны, Киев Кэпиталз, и действующий обладатель кубкового трофея, Шторм, на старт нынешнего турнира не вышли.

В стартовой игре между Кременчугом и Соколом борьбы не получилось – чемпионы Украины заметно превосходили киевлян и одержали крупную победу со счетом 5:0. Героем поединка стал Артем Целогородцев, который оформил дубль.

Следующий матч Кубка Украины-2025/26 Кременчуг проведет против Днепра в четверг, 25 сентября (начало – в 13:00), а Сокол встретится с Одещиной (начало – о 17:00).

