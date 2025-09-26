Кубок Украины по хоккею, 3-й тур

Днепр Херсон – Сокол Киев – 2:9 (0:5, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Тищенко (Мазур), 1:22, 0:2 – Д. Жеребко (Горлушко), 09:40, 0:3 – Тищенко (Мазур, Янишевский), 14:39, 0:4 – Захаров (Бородай, Савчук), 19:04, 0:5 – Д. Жеребко (М. Жеребко, Полоницкий), 19:55, 0:6 – Д. Жеребко (Кальсин, Бурдаков), 22:24, 0:7 – Тимченко (Бородай, Толстушко, мен.), 0:8 – Якубинский (Тищенко, мен.), 1:8 – Жовтяк (мен.), 29:59, 2:8 – Жовтяк, 36:28, 2:9 – Чердак (Полоницкий, Мазур), 47:56

Кубок Украины по хоккею начался с разгрома – чемпион уничтожил призера

Киевский Сокол в заключительном матче предварительного этапа турнира одержал легкую победу со счетом 9:2 над херсонским Днепром и обеспечил себе путевку в финал соревнований.

Киевляне, напомним, в первом матче текущего Кубка Украины проиграли 0:5 ХК Кременчуг, а во втором поединке разгромили Одесщину со счетом 10:0.

Судьбу матча с херсонцами в свою пользу Сокол решил уже в первом периоде, забросив 5 сухих шайб. В двух следующих 20-минутках Днепр уступал с разницей лишь в одну шайбу.

Во втором матче 26 сентября Одесщина сыграет с Кременчугом (начало – в 17:00).

Напомним, две лучшие команды группового этапа встретятся в финале. Он состоится в воскресенье, 28 сентября. Сокол является обладателем Кубка Украины 2007 и 2022 годов, а Кременчуг выигрывал трофей в 2023-м.

