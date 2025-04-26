Кубок Украины по футзалу 2024/25. Полуфиналы

SkyUp – Ураган – 3:3 (1:4 в серии пенальти)

Голы: Лукас, 15, Тменов, 28, Оницаренко, 31 – Масевич, 21, Жуков, 22, Дичук, 37

Сухая Балка – Кардинал-Ровно – 1:1 (5:4 в серии пенальти)

Голы: Нижник, 4 – Кравчук, 3

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В первом полуфинальном матче киевский SkyUp уступил ивано-франковскому Урагану в серии пенальти. Хозяева дважды вели по ходу матча, однако не смогли переиграть соперников в послематчевой лотерее.

Второй полуфинальный поединок, в котором встречались Сухая Балка и Кардинал-Ровно, был не менее напряженным и также закончился серией пенальти. Там Дмитрий Бутов уже второй раз на турнире вывел Сухую Балку в следующую стадию своими невероятными выступлениями.

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