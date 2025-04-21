В ночь на 21 апреля стартовал плей-офф в Национальной хоккейной лиге.

Кубок Стэнли, 1-й раунд

Каролина – Нью-Джерси – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) (счет в серии – 1:0)

Торонто – Оттава – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) (счет в серии – 1:0)

Вегас – Миннесота – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) (счет в серии – 1:0)

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Каролина довольно легко одержала победу над Нью-Джерси. Дублем в противостоянии отметился Станковен. Торонто сумел забросить Оттаве шесть шайб и повести в серии. Торонто впервые с 1999 года забросил три шайбы в большинстве в кубковом матче. Во втором периоде отличились Джон Таварес и Уильям Нюландер, в третьем – Мэттью Найз.

Вегас переиграл Миннесоту. Болди дважды отличился в составе гостей, а за хозяев дубль оформил Хауден.