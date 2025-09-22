Состоялся матч Кубка Лейвера, в котором Карлос Алькарас в паре с Каспером Руудом сыграли против тандема Рейли Опелки и Алекса Микелсена.

Кубок Лейвера-2025, хард

Каспер Рууд (Норвегия) / Карлос Алькарас (Испания) – Рейли Опелка (США) / Алекс Микелсен (США) – 7:6 (7:4), 6:1

Европа сократила отрыв сборной мира – 6:9

Карлос Алькарас в тандеме с Каспером Руудом одолели Рейли Опелку и Алекса Микелсена в матче Кубка Лейвера. Американские теннисисты могли сделать счет 12:3 в пользу сборной мира в случае своей победы в этом матче. Но испано-норвежский дуэт возобновил интригу и снизил отставание сборной Европы (6:9).

В первом сете силы были равны, поэтому все решилось на тай-брейке. Там Алькарас и Руд перестреляли соперников – 7:4. Уже во второй партии европейцы без проблем оформили победу в матче – 6:1.

Добавим, что в Кубке Лейввера действует специфическая система набора очков. В первом игровом дне за победу командам давали 1 очко, во втором – 2, а в третьем уже 3 очка.

