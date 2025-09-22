Сборная команда мира одержала итоговую победу над командой Европы со счетом 15:9.

Кубок Лейвера: Алькарас в паре с Руудом одолели дуэт американцев – Европа сокращает отрыв против сборной мира

Кубок Лейвера-2025

Якуб Меншик (Чехия) – Алекс де Минор (Австралия) – 3:6, 4:6

Карлос Алькарас (Испания) – Франсиско Чурендоло (Аргентина) – 6:2, 6:1

Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фриц (США) – 3:6, 6:7 (4:7)

В первой встрече завершающего, третьего, игрового дня соревнований, как известно, испанец Карлос Алькараса и Каспер Рууд из Норвегии в паре переиграли американцев Алекса Микельсена и Рейли Опелку (7:6 (7:4), 6:1). Сборная Европы этой победой сократила свое отставание от команды мира до минимума – 9:6. Как известно, в последний день турнира победа в каждой встрече оценивалась в три балла.

Во втором поединке дня чех Якуб Меншик проиграл австралийцу Алексу де Минору (3:6, 4:6) и позволил сборной мира вернуть себе преимущество в шесть пунктов (12:6).

Несмотря на отставание в счете, европейцы не капитулировали – в следующей игре Алькарас не оставил шансов аргентинцу Франсиско Черундоло. За 72 минуты лучший на сегодня теннисист планеты обыграл соперника в двух сетах (6:2, 6:1) и сократил разрыв до минимума – 12:9.

В заключительной встрече основной части матча немец Александр Зверев мог порадовать Европу победой над американцем Тейлором Фрицем, чтобы общий счет стал равным и судьбу трофея решила бы дополнительная парная игра. Но этого не произошло – Зверев проиграл Фрицу в двух партиях, что сделало сборную мира победителем Кубка Лейвера-2025.

