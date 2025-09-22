Кубинский "Кинг Конг" заявил, что ждет боя с Усиком: "Я готов ко всем"
Луис Ортис выступил со смелым заявлением о своих планах.
Кубинский боксер супертяжелого дивизиона Луис Ортис (35-3, 30 КО) по прозвищу "Кинг Конг" на прошлой неделе победно вернулся на ринг, после чего бросил вызов лучшим боксерам дивизиона во главе с абсолютным чемпионом Александром Усиком.
Ортис после полутора лет простоя одержал быструю победу в первом раунде над американцем Филлипом Пенсоном (8-4-3, 2 КО). Успех Луис вдохновил и он признался, что "очень рад этой возможности".
"Я в порядке психологически, и мое тело (чувствует себя хорошо)", – цитирует Ортиса The Ring.
Кубинец уверен, что еще может принять вызов от любого в хевивейте.
"Я думаю... Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума. Я готов ко всем", – добавил 46-летний Луис Ортис.
