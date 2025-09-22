Луис Ортис выступил со смелым заявлением о своих планах.

Кубинский боксер супертяжелого дивизиона Луис Ортис (35-3, 30 КО) по прозвищу "Кинг Конг" на прошлой неделе победно вернулся на ринг, после чего бросил вызов лучшим боксерам дивизиона во главе с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

Призер Олимпийских игр заявил о желании подраться с Усиком – впрочем, есть один важный нюанс

Ортис после полутора лет простоя одержал быструю победу в первом раунде над американцем Филлипом Пенсоном (8-4-3, 2 КО). Успех Луис вдохновил и он признался, что "очень рад этой возможности".

"Я в порядке психологически, и мое тело (чувствует себя хорошо)", – цитирует Ортиса The Ring.

Кубинец уверен, что еще может принять вызов от любого в хевивейте.

"Я думаю... Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума. Я готов ко всем", – добавил 46-летний Луис Ортис.

