ITF M15, мужчины, Анталия, грунт. Финал

Алекс Молчан (Словакия, ATP №644) – Алексей Крутых (Украина, ATP №475) – 1:2 (6:1, 3:6, 6:4)

Свитолина добыла 18-й трофей в карьере, переиграв в финале WTA 250 сербскую теннисистку

Турнир серии ITF М15 в турецкой Анталии завершился поражением украинского теннисиста Алексея Крутых словаку Алексу Молчану. После неудачного первого сета, украинец забрал вторую партию. Однако в решающем сете сильнее оказался Молчан, который забрал 3 гейма подряд, проигрывая до этого 3:4 в партии.

Добавим, что 6 апреля 25-летний украинец победил на турнире ITF M25, который также проходил в Анталье. Это был 11-й финальный поединок Крутых на уровне ITF, однако лишь в 3-х он одерживал победу.

Зверев одолел Шелтона в финале и победил на турнире АТР 500 в Мюнхене